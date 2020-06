Wonder Woman 1984 : Pas de romance entre Diana et Cheetah

La réalisatrice dit qu’il n’y a pas de romance entre Diana et Barbara alias Cheetah dans Wonder Woman 1984 et elle révèle qu’on lui a proposé Justice League.

Alors que le monde commence doucement à reprendre un rythme normal, les cinémas vont bientôt rouvrir. Pour le moment, si tout ce passe bien, Wonder Woman 1984 devrait être en salle au mois d’août et les fans pourront à nouveau voir Diana évoluer dans un nouvelle environnement avec des nouvelles personnes dans sa vie.

Parmi les nouveaux personnages, les fans découvriront Barbara Ann Minerva alias Cheetah. Dans le canon de Wonder Woman, Diana est bisexuelle et pour cette raison, certains fans espèrent que la relation entre l’héroïne et Cheetah se transforme en romance. Mais la réalisatrice a rapidement fait taire cette idée, ça n’arrivera pas à cause de Steve Trevor.

Dans une interview au magazine Première, concernant cette romance potentielle entre les deux femmes, la réalisatrice explique : « Cela aurait pu [se produire] dans un scénario différent. Mais parce que cette histoire parlait si clairement du retour de Steve (Trevor, joué par Chris Pine), toute l’histoire parlait de Steve. C’est une histoire d’amour avec Steve. Il n’y avait pas de place pour deux pour Diana. ».

Si la réalisatrice refrène complètement la chose, les actrices Gal Gadot et Kristen Wiig jouent de l’idée de voir leurs personnages en couple. Dans la même interview avec le magazine français, lorsqu’on lui a demandé si Prince et Minerva étaient en un rendez-vous galant lors d’une scène spécifique de la bande-annonce, Wiig a dit : « Oh, pour un truc de lesbienne ? » Gadot a ensuite répliqué : « La tension sexuelle est toujours là, je peux vous le dire ! »

Clairement, pour l’instant, le cœur de Diana est pris par Steve ais qui sait, si jamais Wonder Woman 3 se fait, peut-être que l’intérêt amoureux de l’Amazone sera une femme.

Pour finir, dans la même interview, Patty Jenkins révèle qu’on l’a contactée pour réaliser un film Justice League mais elle a refusé : « Le fait est que, contrairement à d’autres réalisateurs, je ne me soucie pas vraiment des univers partagés, de la continuité et de ce genre de détails. J’ai été contactée pour faire un film Justice League dans le passé, et il ne se connecte pas à moi. Trop de personnages. »

Wonder Woman 1984 est prévu pour le 12 août prochain

Source : Première / Crédit ©Warner Bros