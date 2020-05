Les règles d’or du confinement, par le Cerveau

Afin de vous accompagner dans ces longs moments d’ennui ou de ras-le-bol liés au confinement, le Cerveau est là pour vous présenter les règles d’or qui vous permettront de tenir le coup grâce aux séries télévisées.

Avis à tous les confinés, que vous soyez seul chez vous à tourner en rond, ou en train de tourner en rond pour rattraper vos enfants qui ne veulent pas faire leur leçon. Il est vrai que le confinement commence à se faire long, déjà six semaines à vivre au ralenti.

Nous rêvons tous d’un bon verre en terrasse, entourés de ses amis, ou d’un repas convivial en famille. D’une balade en forêt ou d’une après-midi shopping à flâner de boutique en boutique. Les semaines à venir vont être les plus difficiles à tenir, les annonces de déconfinement progressif font miroiter un retour à une vie un peu plus normale. Ce qui donnera l’impression que le temps s’écoule de plus en plus lentement d’ici l’heure de la liberté promise.

Heureusement, l’industrie audiovisuelle offre une alternative aux moments de déprime et de frustration grâce aux plateformes de SVOD (service de vidéos à la demande). Jamais la pop-culture n’aura été essentielle aujourd’hui.

Cependant, face à un panel de films et séries multiple et plus qu’important, il y a de quoi s’y perdre. Nos petits neurones ont vite fait d’abandonner la recherche de LA série qui fera passer les heures de confinement plus rapidement. Une recherche qui se solde souvent par la mise en route de la télévision, avec une chaîne d’info en continu faisant office de fond sonore – ne nous mentez pas, you know you’re guilty.

Pas de panique jeunes padawans, le Maître Cerveau est là pour vous montrer la voie grâce à ses règles d’or pour tenir encore et toujours chez soi. Toutes plus simples les unes que les autres. Soyez bien attentifs !

Règle n°1 : Les chaînes d’informations en continu, tu ne regarderas pas.

ALERTE ANGOISSE ! La première erreur à éviter est le visionnage quasi-permanent des chaînes d’information. Il n’y a rien de plus anxiogène et, entre nous, à part entendre beaucoup d’approximations, ça ne vous apportera pas grand-chose.

Fixez-vous un moment dans la journée pour faire rapidement le tour de l’actualité, que ce soit sur le web, sur votre smartphone ou en regardant les JT de 13h ou 20h – voire une demi-heure maximum de chaîne d’info si celles-ci sont vos sources préférées ; et c’est tout !

Mettez à profit le temps que vous ne passerez pas à stresser devant les informations. Lancez-vous dans la lecture de ce livre que vous avez acheté il y a six mois, sans jamais l’ouvrir jusque-là. Essayez quelque chose de nouveau, comme le dessin, la peinture, ou la confection de masques par exemple. Rédigez les souvenirs de vos dernières vacances ou réalisez un petit carnet de bord de confinement, ou un compte à rebours écrit jusqu’à la délivrance. Le champ des possibles est immense, il ne reste qu’à l’explorer.

Evidemment, autre alternative (qui est notre préférée), les séries sont là pour vous divertir. Le Cerveau va vous expliquer comment en profiter au maximum avec les règles suivantes.

Règle n°2 : De la série feel-good, tu en redemanderas.

En ces temps de crise sanitaire particulièrement anxiogène, il n’y a rien de mieux qu’une bonne série feel-good. De celles qui nous font sourire et éclater de rire à tous les coups.

Pour cela, une série est indétrônable. Elle a débarqué sur les écrans pour la première fois en 1993, avant de faire ses adieux six ans plus tard. Une nounou d’enfer a tout pour vous faire oublier les tracas de la vie le temps d’un – voire dix – épisodes. Son format court est un condensé de bonne humeur et d’humour, à consommer sans modération.

À l’occasion du confinement, les acteurs de la série se sont même retrouvés pour la lecture du pilote de la série. Un grand moment qui a ravi les aficionados d’Une nounou d’enfer, et qui est encore disponible sur Youtube. Toujours dans la veine des séries qui ne prennent pas une ride, Friends fait partie des incontournables. Plus d’un confiné sera enjoué à l’idée de se refaire quelques épisodes – ou saisons – de cette série mythique, qui a fait rire les téléspectateurs pendant 10 ans. Et surtout grande chance en France, elle est constamment rediffusée sur les chaînes du groupe M6, mais aussi disponible en multilingue sur Amazon Prime Video.

Aujourd’hui encore, de belles séries feel-good sont réalisées. Cocorico ! La série française Dix pour Cent (disponible sur Netflix) a déjà fait ses preuves, et ce depuis trois saisons. Suivre les agents de célébrités de l’agence ASK dans leurs périples personnels et professionnels est tout simplement rafraichissant. Une bonne dose de fou rire et de sacrés guest-stars à chaque nouvelle saison, c’est la formule idéale pour retrouver le moral.

Côté américain, il existe un trio de femmes ambitieuses à suivre grâce à la série The Bold Type. Travaillant pour un grand magazine, elles évoluent personnellement et professionnellement à travers les saisons dans une ambiance très friendly et agrémentée d’une bonne dose d’humour. The Bold Type est disponible sur la plateforme Amazon Prime, mais aussi One Day at a time – Au fil des jours sur Netflix et la chaîne Pop aux USA, dont le Cerveau a déjà vanté les mérites ici.

Règle n°3 : Pour échapper à la réalité, du supernaturel tu visionneras.

Tout le monde, en particuliers les amateurs de science-fiction, rêve d’accéder à un univers parallèle ou de mettre la main sur une machine à remonter le temps pour s’extirper de ce confinement. À défaut d’avoir accès à la Porte des Etoiles, quelques séries du genre méritent vraiment le coup d’œil. Il se peut même que vous deveniez complètement accro – in a good way.

Le coup de cœur du petit neurone que je suis est la série Wynonna Earp, dont les deux premières saisons sont disponibles sur Netflix. Décrire cette série n’est pas une mince affaire. Elle s’appuie sur une ambiance western et science-fiction, le tout saupoudrée d’une importante quantité d’humour noir bien placé. Du bad-ass, des démons, du whisky et des personnages féminins forts : voilà un cocktail détonnant qui vaut le détour.

Pour ceux qui souhaitent avoir la tête dans les étoiles, Lost In Space devrait vous convenir. Reboot de la série originelle créée en 1965, ce space-opéra familial accroche rapidement les téléspectateurs avec des personnages attachants et une esthétique visuelle éblouissante. Il nous embarque dans une aventure familiale et forte en émotions à la rencontre d’aliens, certes, mais surtout à la rencontre de l’humanité sous toutes ses formes. La saison 2 est désormais disponible sur Netflix. C’est mignon, ça émerveille, et surtout c’est léger et BIENVEILLANT. Et nous savons tous que la bienveillance est importante.

Il y a une série dont tout le monde parle depuis quelques mois. Celle qui a révélé une petite créature verte dont la moue a fait craquer l’Internet. Mandalorian, disponible sur Disney +, est évidemment un incontournable pour les amoureux de l’univers Star-Wars. Mais pas seulement, cette série est destinée à tous publics. L’occasion de profiter d’un beau voyage interstellaire aux côtés d’un chasseur de prime et d’un « bébé Yoda » à croquer.

Pour finir, Star Trek : Picard pour ceux qui souhaitent retrouver un monument de la SF aujourd’hui. Une série humaniste politique et bienveillante, que le Cerveau vous recommande aussi chaudement.

Règle n°4 : Le thème des pandémies, tu éviteras.

Cette règle vous veut du bien. Il n’y a aucun intérêt à rajouter du stress au stress. Pour cela, il faut bannir au maximum les films et/ou séries sur le thème des épidémies, pandémies et autre crise sanitaire mondiale. Dites non au Contagion, My Secret Terrius ou encore Perfect Sense. Dites non donc à The Last Ship, Helix ou Hot Zone.

Optez pour tout autre genre de contenu audiovisuel, que ce soit du dessin-animé à la science-fiction en passant par l’inévitable comédie romantique. Nous avons la chance d’avoir le choix, un très large choix. Autant visionner ce qui peut redonner le sourire et offrir un moment d’évasion au lieu d’alimenter une peur irrationnelle, loin de la science et de l’état actuelle de cette crise.

Règle n°5 : Des dessins animés, tu (re)découvriras.

Beaucoup de personnes se retrouvent (coincés…) à la maison avec les enfants. Cela n’est pas forcément évident, surtout après avoir subi plus de 240 sessions de La Reine des Neiges voire écumé les classiques Disney disponibles grâce à leur nouvelle plate-forme de streaming. Après s’être tapé l’intégrale de l’âne trotro ou Pat Patrouille , difficile de prendre du plaisir aussi avec sa progéniture en bas âge. Pourtant on peut éviter ce type de supplice, surtout que l’offre de dessins-animés n’a jamais été aussi grande aujourd’hui. Un offre qui peut ravir petits et grands.

Cela peut être l’occasion de faire découvrir à vos enfants les sagas qui vous ont fait rêver quand vous aviez leur âge. La collection des films du Studio Ghibli est accessible sur Netflix. Du Le Château Ambulant à Mon Voisin Totoro, avec ces chefs-d’œuvre au catalogue, une belle soirée en perspective s’annonce. Dans un autre registre, Youtube propose un retour dans les années 1990. La plateforme met en ligne les trois premières saisons de l’animé japonais Sailor Moon. Diffusée entre 1991 et 1997, cette saga est encore ancrée dans les mémoires puiqu’est prévue cette année le retour des Sailors au cinéma.

Si l’humeur est plutôt à la découverte de nouveaux contenus, l’animé Le Prince des Dragons va réveiller votre âme d’enfant. L’univers de cette série est peuplé d’elfes, de dragons, de magie et de châteaux, témoin d’un conflit humain/créatures magiques. Le Prince des Dragons se regarde avec une grande facilité et les épisodes défilent sans que l’on s’en rende compte. Idéal pour passer un bon moment avec les enfants ou, tout simplement, laisser notre âme d’enfant nous guider devant cet animé.

Règle n°6 : Des marathons, tu réaliseras.

Il est fréquent d’entendre ce genre de phrase : « Je n’ai jamais terminé cette série, pas le temps » ou « J’adorerais regarder à nouveau telle série, mais vu le nombre de saisons, je n’aurais jamais le temps ». Désormais, le temps, il y en a à ne plus que savoir en faire avec le confinement. Plus d’excuse. De quoi se remémorer de bons souvenirs en replongeant dans une série que vous aimez particulièrement. Le choix est entièrement votre (mais n’oubliez pas la règle n°4 !) peu importe le genre, le nombre de saisons, l’ancienneté de la série. L’important est de se lancer dans une épopée quelque peu nostalgique, mais avant tout mémorable et euphorique.

Tellement de séries sont devenues des monuments de la télévision et appréciés du plus grand nombre, qu’il est relativement facile d’y trouver son bonheur. Desperate Housewives, Glee, Stargate SG-1, Dr House, How I Met Your Mother, Game of Thrones, X-Files, il y en a pour tous les goûts.

Si vous avez peur de vous lancer dans un marathon qui durerait trop longtemps, le site internet Bingeclock [insert lien hypertexte] est là pour vous. En recherchant le nom d’une série, le temps nécessaire au visionnage de TOUS les épisodes de cette dernière est affiché. L’outil idéal pour gérer votre planning « séries de confinement ».

Règle n° 7 : Des suggestions, tu partageras.

Un coup de cœur, une découverte ou un retour en enfance à la suite du visionnage d’une série ? C’est le moment de partager cela avec son entourage, ses amis, sa famille. En temps de confinement, le partage est primordial.

Un appel visio avec ces grands parents pour se remémorer ensemble ces temps passés le dimanche après-midi devant la télévision, cela n’a pas de prix et permet de garder le lien malgré cette période difficile. La magie de l’audiovisuel, et des séries en particulier, réside dans le partage et la capacité de rassembler des personnes de tout horizon autour d’une passion commune.

Que cela concerne un cercle proche ou bien une communauté internationale via les réseaux sociaux, les séries ont ce pouvoir fédérateur. Certes, pour l’heure, il n’est pas possible d’organiser des soirées binge-watching entre amis ou de se retrouver à l’avant-première d’un nouveau film. Heureusement pour nous, le confinement n’a pas eu raison de l’inventivité et de la créativité.

Lancez-vous des défis et/ou marathons séries entre amis ; créez des groupes de discussions pour débattre d’une série que vous décidez de regarder simultanément, chacun depuis son canapé. À vous de trouver ce qui vous tente, et embarquez virtuellement vos proches dans cette aventure.