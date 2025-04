Spider-Man Beyond The Spider-Verse : Nouvelle date de sortie et premier aperçu

Sony a révélé de nouvelles images, des détails et une date de sortie pour Spider-Man Beyond The Spider-Verse à la CinemaCon.

Spider-Man : Beyond the Spider-Verse sortira officiellement dans un cinéma près de chez vous en 2027.

Bob Persichetti et Justin K. Thompson, les réalisateurs de la conclusion très attendue de la trilogie très populaire, ont révélé des premières images, une date de sortie et plus d’informations sur le film lors de la présentation Sony de lundi à la CinemaCon 2025 qui se tient actuellement à Las Vegas.

Ils ont été rejoints par Phil Lord, le producteur derrière la trilogie animée de Spider-Man de Sony. Le trio a noté que le film reprendrait là où Spider-Man: Across the Spider-Verse de 2023 s’était arrêté, naturellement. Le héros Miles Morales (doublé par Shameik Moore en VO) est devenu un fugitif fuyant tous les autres Spider-Man, et sa bande d’amis hétéroclites, dont Gwen Stacy (Hailee Steinfeld), qui ne suffira peut-être pas à le sauver alors qu’il affronte son homologue Miles G. Morales (Jharrel Jerome), alias le Prowler.

Persichetti et Thompson ont qualifié le film de « finale massive de la trilogie destinée aux plus grands écrans ».

Un teaser présenté lors de l’événement était principalement composé de nombreuses scènes des deux films Spider-Verse précédents, mais à la fin du teaser, Miles dit avec assurance : « Non, je vais faire mon propre truc » alors qu’il s’envole dans l’éther.

Alors que le film aurait du sortir en 2024, il a été repoussé à cause des grèves d’Hollywood de 2023. Il sortira désormais le 4 juin 2027.

Cette nouvelle arrive en même temps que l’annonce de Spider-Man Brand New Day, le film live-action avec Tom Holland.

Source : Deadline / Crédit ©Sony