Spider-Man 4 : Enfin un titre pour la suite avec Tom Holland

Sony dévoile enfin le titre officiel du quatrième volet de Spider-Man avec Tom Holland de retour en Peter Parker.

Le prochain film Spider-Man porté par Tom Holland a enfin un titre. Durant la Cinemacon, avec la présence du réalisateur Destin Daniel Cretton, il a été annoncé par Holland lui-même (via écran) que le film s’intitule Spider-Man Brand New Day.

Ce titre est notamment inspiré par l’une des histoires de l’Homme-Araignée les plus controversées de tous les temps.

À la suite de la fin de Spider-Man : No Way Home, le décor était planté pour un nouveau statu quo majeur pour le Peter Parker de Tom Holland.

Cela confirme que le personnage populaire du MCU prendra un nouveau départ avec une toute nouvelle trilogie, commençant par un film Spider-Man en 2026 et un titre qui reflète certainement cette idée.

Dans No Way Home, pour éviter que l’ensemble de la Terre-616 ne soit détruit lors d’une incursion multiversale, Peter Parker a demandé à Doctor Strange de corriger le sort original en en lançant un nouveau qui a fait oublier Peter Parker au monde entier (y compris ses amis et ses proches). Ainsi, la fin de Spider-Man : No Way Home a vu Spidey se lancer vers un avenir solitaire et très incertain.

Durant l’annonce, si Holland ne pouvait pas trop en révélé, il a confié que c’est un nouveau départ pour Peter : « Je sais que nous vous avons laissé un énorme cliffhanger à la fin de No Way Home… donc Spider-Man : Brand New Day est un nouveau départ… »

De son côté, le réalisateur a déclaré : « Chaque jour en ce moment, j’explore la prochaine étape de ce personnage incroyable avec une équipe d’artistes incroyables du monde entier. Comment swinguer, comment créer une histoire émotionnelle et une aventure que nous n’avons jamais vue auparavant ».

Zendaya et Jacob Batalon, qui incarnent les meilleurs amis de Peter Parker, MJ et Ned, devraient revenir pour le quatrième film. Sadie Sink (Stranger Things) a récemment rejoint le casting dans un rôle mystérieux.

Le tournage de Spider-Man Brand New Day devrait commencer cet été avec une sortie prévu en juillet 2026.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel Studios/Sony