Lanterns : Nathan Fillion reprendra son rôle de Superman Guy Gardner

Nathan Fillion qui sera bientôt à voir dans Superman dans le rôle de Guy Gardner reviendra dans la série Lanterns.

Le John Stewart d’Aaron Pierre et le Hal Jordan de Kyle Chandler auront d’autres Green Lanterns à leurs côtés dans la prochaine série DC de HBO, Lanterns. En effet, une fois ses débuts effectués dans Superman cet été, Nathan Fillion reprendra son rôle de Guy Gardner dans la série centrée sur les Green Lanterns.

John et Hal auront certainement du fil à retordre avec Guy puisque Fillion a précédemment confié au sujet de son personnage : « C’est un salaud ! Ce qu’il est important de savoir, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’être bon pour être un Green Lantern ; il faut juste être intrépide. Donc Guy Gardner n’a pas peur, et il n’est pas une bonne personne. Il n’est pas gentil, ce qui est très libérateur en tant qu’acteur parce que vous vous demandez simplement quelle est la chose la plus égoïste et la plus égoïste que je puisse faire en ce moment ? Et c’est la réponse. »

La série, de Chris Mundy, Damon Lindelof et Tom King, suit la nouvelle recrue John Stewart (Pierre) et la légende des Lanterns Hal Jordan (Chandler), deux flics intergalactiques entraînés dans un sombre mystère terrestre alors qu’ils enquêtent sur un meurtre au cœur des États-Unis.

Le casting comprend également J. Alphonse Nicholson, Poorna Jagannathan, Ulrich Thomsen et Jason Ritter.

La série de huit épisodes Lanterns est produite par HBO en association avec Warner Bros Television et DC Studios. Mundy est showrunner, Lindelof et King co-écrivent et produisent la série. James Hawes réalise les deux premiers épisodes et est également producteur exécutif.

Source : EW / Crédit ©DC/WarnerBros/DR