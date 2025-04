House of the Dragon : Le showrunner réagit aux critiques de George R.R Martin

A l’aube de la saison 3 de House of Dragon, la série préquelle à Game of Thrones, Le showrunner de cette dernière réagit au déclaration de George R.R Martin, très mécontent sur la direction prise de la série.

House of the Dragon est face à une polémique venue de son propre créateur. L’auteur George R.R. Martin, à l’origine de l’univers de Game of Thrones, s’est montré particulièrement remonté contre certaines décisions prises pour la série préquelle, adaptée de son roman Feu et Sang.

Papy Martin est tellement remonté, qu’il a pris le temps d’écrire et publier deux longs posts sur son blog dénonçant « tout ce qui ne va pas dans House of the Dragon »—même si l’un d’eux a été supprimé depuis.

Face aux mécontentement et critiques du père de l’univers Westerosi, Ryan Condal, showrunner de la série, a pris la parole dans une interview accordée à Entertainment Weekly.

Il qualifie la situation de triste et « décevante » et revient sur son désaccord avec Martin, qu’il considère comme « une légende littéraire » et un mentor.

Condal, fan de longue date de la série de livres de Martin, a confié dans une interview au site EW que pour lui, « Travailler sur cette série est un privilège immense, non seulement dans ma carrière de scénariste, mais aussi en tant que passionné de fantasy et de science-fiction. George a eu une influence majeure sur mon parcours, c’est un véritable monument de la littérature. »

Pourtant les choix du showrunner vis-à-vis du matériel original n’ont pas manqué de déclencher les foudres chez le père de Game of Thrones, comme celui de la suppression d’un personnage : le prince Maelor, plus jeune fils d’Aegon et Helaena Targaryen. Comme dans la série précedentes, des personnages majeurs ne figureront jamais à l’image de Lady Stoneheart, Lady Catelyn revenue à la vie dans l’œuvre originelle Game of Thrones.

Un choix justifié par des raisons de production, mais qui, selon l’auteur, pourrait avoir de lourdes conséquences sur la cohérence émotionnelle de l’histoire. Il va même jusqu’à prévenir que House of the Dragon pourrait prendre un tournant dangereux si les changements prévus pour les saisons 3 et 4 sont maintenus.

Des choix pratiques pour Condal, qui adapte la série à un format télévisuel bien différent de celui du roman, plus dramatique. Et si Martin collaborait à l’origine avec le showrunner, l’auteur ne veut plus désormais cautionner les choix de ce dernier, puisque pour lui, cela « aura des conséquences encore plus grandes et plus néfastes si ces modifications sont conservées. »

Il est assez commun que des auteurs vivant soient en désaccord avec l’adaptation de leur matériel littéraire en film ou série. Pour rappel, c’est aussi pour ces même raisons que George R.R. Martin a quitté Game of Thrones en saison puisque en désaccord avec les idées de Benioff et Weiss.

Alors que House of the Dragon est pourtant une œuvre terminée, qui n’a pas le loisir de réinventer la suite comme Game of Thrones, on se sait pas si le showrunner de la série continuera à s’éloigner du matériel originel.

Pour le savoir il faudra attendre de voir la saison 3 de House of Dragon, qui vient de commencer sa production en ce début d’avril 2025. Valar dohaeris, comme disait l’autre.