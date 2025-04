Dune 3 : Jason Momoa confirme le retour de son personnage

Jason Momoa annonce son retour dans Dune 3 de Denis Villeneuve

Un personnage culte du premier volet de la saga de Denis Villeneuve devrait faire son grand retour dans le prochain Dune : Duncan Idaho.

Jason Momoa vient d’officialiser sa participation à Dune 3 à l’occasion de la tournée promotionnelle de son dernier film MINECRAFT. Malgré la disparition de son personnage, Duncan Idaho, dans le premier volet de la franchise, Jason est visiblement officiellement au casting de Dune 3 vu qu’il l’annonce lui-même.

C’est lors de son passage dans l’émission TODAY, ce lundi matin, que l’acteur a lâché l’information : « Je ne sais pas si je vais avoir des ennuis pour ça… mais bon, c’est comme Game of Thrones, vous voyez ce que je veux dire ? Si vous n’avez pas lu les livres, ce n’est pas mon problème, non ? »

Le présentateur acquiesce, et Momoa en profite pour lâcher la bombe : « Ouais, je vais revenir. »

Une révélation qui va réjouir les fans de l’acteur et du roman, et surement perturber ceux qui ne connaissent pas l’œuvre de Franck Herbert.

Le troisième film, prévu pour 2026, adaptera Le Messie de Dune, deuxième roman de la saga. Un projet qui s’inscrit dans la vision de Denis Villeneuve, la suite explorera les tensions grandissantes entre Paul et Chani (Zendaya), une relation mise à rude épreuve par les événements du second film, et le nouveau destin de Paul, qui veut s’ériger en grand sauveur mais surtout Empereur.

