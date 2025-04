Black Mirror saison 7 : Nouveau trailer, synopsis et titres des épisodes dévoilés

Netflix dévoile une nouvelle bande-annonce de la saison 7 de Black Mirror ainsi que les titres des épisodes et les synopsis.

La première bande-annonce de la saison 7 de Black Mirror offrait un aperçu des prochains épisodes de la série d’anthologie, notamment Cristin Milioti et Jimmi Simpson reprenant leurs personnages pour la suite de « USS Callister » de la saison 4. Il est aussi désormais confirmé que Will Poulter revient également dans un rôle précédent, celui de Colin Ritman de Black Mirror : Bandersnatch.

Cette semaine, le streamer a publié une nouvelle bande-annonce présentant les titres, l’ordre, la distribution et les intrigues des six épisodes de la saison 7 de Black Mirror. Paul Giamatti, Awkwafina, Peter Capaldi, Issa Rae, Rashid Jones et Emma Corrin incarneront de nouveaux personnages tout au long des six épisodes de la saison.

La saison commencera avec « Des Gens Ordinaires », un épisode dans lequel le personnage de Rashida Jones, Amanda, est maintenu en vie grâce à une technologie invasive qui diffuse des publicités à travers elle. Poulter reprendra son personnage de Bandersnatch dans l’épisode 4, « De Simples Jouets », tandis que la saison se terminera avec « USS Callister : Au Coeur de l’Infinity« .

Épisode 1 : Des Gens Ordinaires

Synopsis : Lorsqu’une urgence médicale oblige Amanda, une institutrice, à lutter pour sa vie, son mari désespéré, Mike, l’inscrit à Rivermind, un système de haute technologie qui la maintiendra en vie – mais à un prix…

: Lorsqu’une urgence médicale oblige Amanda, une institutrice, à lutter pour sa vie, son mari désespéré, Mike, l’inscrit à Rivermind, un système de haute technologie qui la maintiendra en vie – mais à un prix… Avec : Rashida Jones (Amanda), Chris O’Dowd (Mike), Tracee Ellis Ross (Gaynor)

: Rashida Jones (Amanda), Chris O’Dowd (Mike), Tracee Ellis Ross (Gaynor) Réalisateur : Ally Pankiw

: Ally Pankiw Écrit par : Charlie Brooker (Histoire de Charlie Brooker et Bisha K. Ali)

: Charlie Brooker (Histoire de Charlie Brooker et Bisha K. Ali) Durée : 56 minutes

Épisode 2 : Bête Noire

Synopsis : Maria, une prodige de la confiserie, est déconcertée lorsque son ancienne camarade de classe, Verity, rejoint l’entreprise dans laquelle elle travaille – car il y a quelque chose de tout à fait étrange chez Verity, quelque chose que seule Maria semble remarquer.

: Maria, une prodige de la confiserie, est déconcertée lorsque son ancienne camarade de classe, Verity, rejoint l’entreprise dans laquelle elle travaille – car il y a quelque chose de tout à fait étrange chez Verity, quelque chose que seule Maria semble remarquer. Avec : Siena Kelly (Maria), Rosy McEwen (Verity), Michael Workéyè (Kae), Ben Bailey Smith (Gabe), Amber Grappy (Yudy), Ravi Aujla (M. Ditta), Elena Sanz (Camille), Hanna Griffiths (Luisa).

: Siena Kelly (Maria), Rosy McEwen (Verity), Michael Workéyè (Kae), Ben Bailey Smith (Gabe), Amber Grappy (Yudy), Ravi Aujla (M. Ditta), Elena Sanz (Camille), Hanna Griffiths (Luisa). Réalisateur : Toby Haynes

: Toby Haynes Scénariste : Charlie Brooker

: Charlie Brooker Durée : 49 minutes

Épisode 3 : Eulogie

Synopsis : Un homme isolé découvre un système révolutionnaire qui permet à ses utilisateurs d’entrer littéralement dans de vieilles photographies, suscitant ainsi de puissantes émotions.

: Un homme isolé découvre un système révolutionnaire qui permet à ses utilisateurs d’entrer littéralement dans de vieilles photographies, suscitant ainsi de puissantes émotions. Avec : Paul Giamatti (Phillip), Patsy Ferran (Le Guide)

: Paul Giamatti (Phillip), Patsy Ferran (Le Guide) Réalisateur : Chris Barrett et Luke Taylor

: Chris Barrett et Luke Taylor Scénario : Charlie Brooker et Ella Road

: Charlie Brooker et Ella Road Durée : 46 minutes

Épisode 4 : De Simples Jouets

Synopsis : Dans un futur proche à Londres, un suspect de meurtre excentrique est lié à un jeu vidéo inhabituel des années 1990 – un jeu peuplé de formes de vie artificielles mignonnes et évolutives.

: Dans un futur proche à Londres, un suspect de meurtre excentrique est lié à un jeu vidéo inhabituel des années 1990 – un jeu peuplé de formes de vie artificielles mignonnes et évolutives. Avec : Peter Capaldi (Cameron Walker 2034), Lewis Gribben (Cameron Walker 1994), James Nelson Joyce (DCI Kano), Michele Austin (Jen Minter), Will Poulter (Colin Ritman), Asim Chaudhry (Mohan Thakur)

: Peter Capaldi (Cameron Walker 2034), Lewis Gribben (Cameron Walker 1994), James Nelson Joyce (DCI Kano), Michele Austin (Jen Minter), Will Poulter (Colin Ritman), Asim Chaudhry (Mohan Thakur) Réalisateur : David Slade

: David Slade Scénariste : Charlie Brooker

: Charlie Brooker Durée : 45 minutes

Épisode 5 : Hôtel Rêverie

Synopsis : Un remake high-tech et inhabituellement immersif d’un film britannique vintage envoie la star hollywoodienne Brandy Friday dans une autre dimension, où elle doit s’en tenir au scénario si elle veut un jour rentrer chez elle.

: Un remake high-tech et inhabituellement immersif d’un film britannique vintage envoie la star hollywoodienne Brandy Friday dans une autre dimension, où elle doit s’en tenir au scénario si elle veut un jour rentrer chez elle. Avec : Issa Rae (Brandy), Emma Corrin (Dorothy), Awkwafina (Kimmy), Harriet Walter (Judith Keyworth)

: Issa Rae (Brandy), Emma Corrin (Dorothy), Awkwafina (Kimmy), Harriet Walter (Judith Keyworth) Réalisateur : Haolu Wang

: Haolu Wang Scénariste : Charlie Brooker

: Charlie Brooker Durée : 1 heure 16 minutes

Épisode 6 : USS Callister : Au Coeur d’Infinity

Synopsis : Robert Daly est mort, mais maintenant l’équipage de l’USS Callister – dirigé par le capitaine Nanette Cole – est bloqué dans un univers virtuel infini, luttant pour sa survie contre 30 millions de joueurs.

: Robert Daly est mort, mais maintenant l’équipage de l’USS Callister – dirigé par le capitaine Nanette Cole – est bloqué dans un univers virtuel infini, luttant pour sa survie contre 30 millions de joueurs. Avec : Cristin Milioti (Nanette Cole), Jimmi Simpson (James Walton), Billy Magnussen (Karl Ploughman), Osy Ikhile (Nate Packer), Milanka Brooks (Elena Tulaska), Paul G. Raymond (Kabir Dudani).

Réalisateur : Toby Haynes

: Toby Haynes Écrit par : Charlie Brooker, Bisha K. Ali, William Bridges et Bekka Bowling

: Charlie Brooker, Bisha K. Ali, William Bridges et Bekka Bowling Durée : 1 heure 28 minutes

Rendez-vous le 10 avril pour ces six nouveaux épisodes de Black Mirror sur Netflix.

Black Mirror saison 7 – Annonce des 6 épisodes (VF)