Project Artemis : Les « Avengers » Scarlett Johansson et Chris Evans réunis à nouveau

Après leurs rôles de super-héros Marvel, Scarlett Johansson et Chris Evans sont réunis à nouveau pour le film Project Artemis réalisé par Jason Bateman.

Captain America et Black Widow sont de nouveau réunis…enfin pas tout à fait, ce sont plutôt leurs interprètes. Chris Evans et Scarlett Johansson ont mis en place leur prochaine aventure cinématographique commune après des années à jouer l’un en face de l’autre dans les films Marvel de Disney.

Le duo de Captain America devrait jouer dans un nouveau film, Project Artemis, qui vient d’être acquis par Apple et qui sera réalisé par Jason Bateman. L’acteur-producteur de la série Ozark continue de réaliser après avoir dirigé des épisodes de sa série Netflix, de The Outsider de HBO ou encore les films Bad Words et La Famille Fang.

Les détails de l’intrigue sont en grande partie gardés secrets, bien que Deadline, qui a été le premier à rapporter la nouvelle, affirme que le film se déroule dans l’univers de la course à l’espace.

Evans et Johansson étaient censés unir à nouveau leurs forces dans Ghosted d’Apple Studios, mais Johansson a dû se retirer en raison d’un problème d’agenda. Evans joue maintenant dans ce film, qui est actuellement en production, en face de sa co-star d’A Couteaux Tirés, Ana de Armas.

Le scénario de Project Artemis est écrit par Rose Gilroy. A la production, on trouve Johansson, Bateman, Jonathan Lia et Keenan Flynn.

Source : Deadline / Crédit © Ian Gavan /Getty Images