Star Wars : Les comics révèlent la première fois que Leia a utilisé la Force

Les comics de Star Wars révèlent quand Leia Organa a utilisé la Force pour la première fois.

Même si la saga Skywalker s’est terminée avec le film L’Ascension de Skywalker, il y a encore beaucoup de choses qui restent à découvrir par rapport aux personnages. Les différentes publications, romans et comics, aident à remplir les parties manquantes et des révélations sont faites de temps en temps.

La dernière série de comics Star Wars publiée par Marvel Comics donnent des détails sur les personnages et l’histoire. L’une des dernières informations révélées concerne Leia Organa et la première fois qu’elle a utilisé la Force.

Dans le quatrième numéro de la série conçue par Charles Soule et Jesus Saiz, sans trop rentrer dans les détails, on découvre que Leia a été gelée et est transportée avec d’autres prisonniers pour être interrogée par le Bureau impérial de sécurité. Cependant, elle arrive à appeler Luke à travers la Force. Luke la sent à travers la Force et est capable de la libérer ainsi que les autres prisonniers et ensemble, ils parviennent à échapper à Cloud City et à l’occupation impériale.

Cet événement a lieu après L’Empire Contre Attaque mais avant Le Retour du Jedi donc, à ce stade de la chronologie de Star Wars, Leia n’a aucune raison de croire qu’elle est une utilisatrice de la Force, ce qui signifie que cette utilisation de la Force est importante. Sa première utilisation ici semble être instinctive, similaire à la façon dont Luke l’a instinctivement appelé à la rescousse pendant L’Empire Contre Attaque après avoir combattu Dark Vador.

On notera aussi qu’à ce moment de l’histoire, Luke et Leia ne sont pas au courant de leur lien de parenté et pourtant, ils sont profondément connectés à travers la Force sans le réaliser.

