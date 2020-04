Justice League : Connie Nielsen explique sa scène préférée coupée de la version Snyder

Connie Nielsen révèle que sa scène favorite de Justice League, filmée par Zack Snyder, a été coupée au montage. Elle est très déçue.

Connie Nielsen, qui incarne la Reine Hippolyta dans le DCEU, s’est récemment confié à ComingSoon sur la version de Justice League de Zack Snyder. Apparemment, toutes les scènes dans lesquelles elle se trouve dans le film ont été filmées par Zack Snyder avant qu’il ne quitte le projet et que sa vision ait été remplacée.

« Ma cascade absolument préférée a été coupée du film, et j’ai du mal à l’accepter, c’était tellement cool, » dit-elle à ComingSoon. Elle explique sa scène : « J’ai dû courir sur un mur et pivoter dans les airs, et alors que je pivotais en descendant, j’ai transpercé l’un des monstres. »

Elle ajoute : « J’ai littéralement fait ça pendant des semaines pour l’obtenir, puis ils ne l’ont pas mise. Ils l’ont retirée, ils l’ont mise, puis ils l’ont retirée… C’est mon grand regret parce que j’aime les cascades, j’aime être une dure à cuire dans un film comme ça, je suis désolée que le public n’ait pas pu voir cette partie des techniques de combat cool d’Amazon, parce qu’elles étaient très cool ! »

Connie Nielsen reviendra dans la peau d’Hippolyta pour la troisième fois dans Wonder Woman 1984 l’été prochain. Evidemment, elle reste muette sur le film mais elle avoue qu’elle adorerait jouer dans un spin-off centré sur les Amazones avec Patty Jenkins : « J’adorerais le faire, nous adorions le faire. »

La sortie de Wonder Woman 1984 a été décalée au mois d’août.

Source : ComingSoon / Crédit ©Warner Bros