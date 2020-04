Avengers Endgame : Photos du Gant Nano avant les effets spéciaux

Des photos de tournage du film Avengers Endgame dévoilent un Gant Nano bien différent de celui qu’on voit dans le film.

Le photographe de plateau Chuck Zlotnick a travaillé sur une myriade de films pour les studios Marvel, notamment Captain Marvel, Avengers: Infinity War et Spider-Man Homecoming. Il a notamment publié de nombreuses photos en coulisses sur son site Web personnel.

Récemment, il a posté de nouvelles images du tournage d’Avengers Endgame sur lesquelles on peut voir Jeremy Renner (Hawkeye) tenant une version du Gant Nano, le gant fabriqué par Tony Stark, avant que les effets visuels de post-production aient été appliqués.

On découvre ainsi l’accessoire qui a servi de gant sur le tournage avant que la team des effets spéciaux n’entre en jeu. La version finale vue dans le film est bien plus travaillée et entre plus dans les tons de l’armure d’Iron Man.

L’aspect général du gant est beaucoup plus conforme au gant d’infinité vu dans le film précédent, qui avaient plus un look gantelet d’armure médiévale utilisant une palette de couleurs dorées et des articulations solides plutôt que le style futuriste de nanotechnologie du gant dans le film final.

Source : CBR / Crédit ©Marvel / Chuck Zlotnick