Peter Pan & Wendy : Jude Law est le Capitaine Crochet dans la bande-annonce

Découvrez la bande-annonce du film Peter Pan & Wendy de Disney+ avec Jude Law en Capitaine Crochet et Yara Shahidi en Fée Clochette.

Disney+ a enfin dévoilé une première bande-annonce pour le film Peter Pan & Wendy, adaptation en live-action de Peter Pan. On y découvre notamment Jude Law dans la peau du terrible Capitaine Crochet et Yara Shahidi en tant que Fée Clochette.

Peter Pan & Wendy raconte l’histoire de Wendy Darling (Ever Anderson), une jeune fille inquiète de laisser derrière elle la maison de son enfance, qui rencontre Peter Pan (Alexander Molony), un garçon qui refuse de grandir. Avec ses frères et une petite fée, la fée Clochette, elle voyage avec Peter dans le monde magique du Pays Imaginaire. Au détour de ses aventures, elle va rencontrer un capitaine pirate maléfique, le capitaine Crochet, et vivre des aventures aussi palpitantes que périlleuses, bien loin de sa famille et de son foyer.

« Nous souhaitions rendre hommage au dessin animé de Walt Disney et au texte original de J.M. Barrie qui l’a inspiré », explique David Lowery, réalisateur et co-scénariste. « Nous nous sommes efforcés de créer une intrigue empreinte de sincérité et d’empathie, et synonyme d’aventure. J’ai hâte que le public découvre le travail des centaines d’artistes extraordinaires qui ont œuvré sur ce film pendant plusieurs années, qu’il se laisse entraîner et redécouvre un conte intemporel, sur lequel nous posons un regard neuf. »

Jude Law (Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore), Alexander Molony (The Reluctant Landlord), Ever Anderson (Resident Evil : Chapitre final), Yara Shahidi Grown-ish), Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering (A Discovery of Witches), Jacobi Jupe, Molly Parker (House of Cards), Alan Tudyk (Rogue One : A Star Wars Story) et Jim Gaffigan sont au casting de ce film scénarisé par David Lowery et Toby Halbrooks (The Green Knight).

Jim Whitaker (Peter et Elliott le dragon), Adam Borba (Un raccourci dans le temps), Thomas M. Hammel (Thor: Ragnarok) et Toby Halbrooks en sont les producteurs exécutifs.

Peter Pan & Wendy sort le 28 avril sur Disney+.

Peter Pan & Wendy – Bande-annonce VF

Peter Pan & Wendy – Bande-annonce VOST