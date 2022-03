The Flash saison 8 : Les enfants West-Allen de retour en photos

Découvrez des images pour la suite de la saison 8 de The Flash qui revient la semaine prochaine sur la CW.

La saison 8 de The Flash revient enfin la semaine prochaine ave l’épisode 6. Pour l’occasion, la CW a dévoilé deux nouvelles images avec les enfants West-Allen qui vont clairement semer la zizanie dans la timeline…ce sont bien les enfants de leur père !

L’épisode lancera un nouvel arc après l’événement de cinq épisodes « Armageddon » l’automne dernier et verra Bart (Jordan Fisher) et Nora (Jessica Parker Kennedy) réaliser que quelque chose qui ne va pas dans le futur. Ils se lanceront ainsi dans une quête pour fixer la chronologie et assurer la sécurité de l’avenir, comme leur père Barry (Grant Gustin) le leur avait déjà dit.

Les photos, à voir ci-dessous, ne révèlent pas grand-chose sur l’épisode à venir, bien qu’elles semblent montrer la paire dans le passé, en particulier en 2014, l’année où leur père a obtenu ses pouvoirs de speedster pour la première fois.

Synopsis : Reprenant là où la saison 7 s’était arrêtée, après être rentrés chez eux après une visite pour le renouvellement des vœux de leurs parents, Bart et Nora réalisent rapidement que les choses ne sont pas exactement comme ils les ont laissées. Le duo se précipite pour réparer toutes les fissures dans la chronologie et tout remettre en état.

The Flash revient le 9 mars sur la CW.

Source : Comic Book / Crédit ©CW