Morbius : Dernière bande-annonce avant la sortie

Nouvelle bande-annonce pour le film du Spider-verse Morbius avec Jared Leto.

Une nouvelle bande-annonce pour le film du Spider-verse Morbius a été dévoilée par Sony Pictures. Une bande-annonce qui en montre un peu plus du personnage de Michael Keaton sans confirmer qui il est. Evidemment, on pense qu’il s’agit certainement d’une version alternative d’Adrian Toomes (ou peut-être le même) qu’il jouait dans Spider-Man Homecoming.

La dernière que nous avons vu Toomes, il se faisait arrêté et dans la bande-annonce, le personnage de Keaton est en prison. « Michael Morbius, tu as un don. Oublie qui tu étais et découvre qui tu dois être, ».lui-dit-il.

La bande-annonce joue sur le fait que Morbius n’est pas un héros, c’est un méchant et il doit l’accepter.

Gravement atteint d’une rare maladie sanguine, et déterminé à sauver toutes les victimes de cette pathologie, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Alors que son expérience semble être un succès, le remède déclenche un effet sinistre. Le bien vaincra-t-il le mal – ou Morbius succombera-t-il à ses nouvelles pulsions ?

Avec Jared Leto, Michael Keaton Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal Tyrese Gibson, Morbius est realisé par Daniel Espinosa.

Le film devait initialement sortir dans les salles de cinéma le mois dernier, le 28 janvier, mais finalement été repoussé au 30 mars prochain.

Morbius – bande-annnoce finale VF

Morbius – bande-annnoce finale VOST

Crédit ©Sony