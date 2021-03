The Walking Dead saison 10c : Les Reapers seront de retour (spoilers)

Les producteurs de The Walking Dead teasent le retour des Reapers qui n’en n’ont pas fini avec Maggie. Spoilers.

Il y a des nouveaux ennemis dans The Walking Dead et ils sont très effrayants. Les Reapers, comme ils sont appelés, ont fait leur apparition et ils n’ont pas du leur dernier mot. Dans le nouvel épisode de The Walking Dead, un prédateur silencieux traque Maggie (Lauren Cohan) quand elle revient en Virginie avec de nouvelles personnes à ses côtés après des années de voyage.

Cole (James Devoti) et Elijah (Okea Eme-Akwari) font partie des rares survivants d’une attaque contre leur village qui a laissé Maggie et son fils Hershel (Kien Michael Spiller) sans logement, et ce n’est que lorsqu’elle retrouve Daryl. (Norman Reedus) que ses amis réalisent que cet ennemi invisible et inconnu a suivi Maggie.

Ce nouveau groupe d’ennemis est assez redoutable puisqu’ils possèdent un entrainement militaire. Dans une interview à EW, la showrunner Angela Kang confie : « Sans entrer dans trop de trucs spoiler, (…), un gars les a suivis là-bas, et il a causé beaucoup de problèmes au groupe de Maggie, qui ne sont pas vraiment stupides eux-mêmes . Donc, s’il appartient à un groupe qui a manifestement des compétences de chasseur et qu’il est dans ces treillis militaires. (…) Ils ont une sorte de formation où ils connaissent les techniques militaires. Et donc, ce sera juste un type d’ennemi formidable à affronter. »

Elle continue : « Pour la plupart dans notre série, toutes les personnes qui sont les méchants contre lesquelles ils se heurtent, étaient peut-être comptable avant l’apocalypse et ensuite elles sont devenues mauvaises. N’est-ce pas ? Mais lorsque vous avez des gens qui ont un certain niveau de compétences et de formation, cela pose un autre type de problème, car tout à coup, vous n’en avez pas besoin de 100. Un gars peut causer beaucoup de tort. C’est donc définitivement une histoire qui se poursuivra. »

La personne qui a attaqué Maggie et son groupe a été maitrisée mais elle n’a pas dit grand-chose. Tout ce qu’il dit c’est « Pope vous a marqué » puis il se transforme en kamikaze en sortant une grenade.

« Cet attaquant qu’ils rencontrent dans les bois, nous savons que cela fait partie de l’histoire de ce que Maggie a fait jusqu’à présent. Il y a beaucoup d’indices sur qui est cette personne, même s’il est mystérieux et ne dit pas beaucoup », a confie la showrunner dans Talking Dead. « Il met Maggie et Daryl, qui sont deux de nos personnages les plus forts, dans une impasse dans une situation vraiment dangereuse, » dit-elle.

Pope et les Reapers n’ont pas d’homologues exacts dans les comics, mais la productrice exécutive Denise Huth dit que les questions seront répondues lorsque le groupe des attaquants traquera leur proie marquée dans les prochains épisodes de The Walking Dead.

The Walking Dead, c’est le lundi sur OCS.

Source : EW et CB / Crédit ©AMC