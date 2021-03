Golden Globes 2021 : Les victoires de Chloé Zhao et Andra Day entrent dans l’histoire

La réalisatrice Chloé Zhao et l’actrice Andra Day entrent dans l’histoire avec leurs victoires aux Golden Globes 2021.

Hier soir, deux femmes sont entrées dans l’histoire avec leur victoire respective aux Golden Globes. D’un côté, Chloé Zhao est devenue la première femme asiatique à remporter le Golden Globe de la meilleure réalisation pour son film Nomadland. Notez aussi qu’elle est seulement la seconde femme à remporter ce prix en 78 ans de Globes.

Pour la première dans l’histoire des Golden Globes, trois femmes étaient nommées dans cette catégorie de « meilleur réalisateur », une catégorie qui est généralement (malheureusement) très masculine. Les deux autres réalisatrices étaient Regina King pour One Night in Miami et Emerald Fennell pour Promising Young Woman.

Nomadland, qui met en vedette Frances McDormand dans le rôle d’une femme voyageant en Amérique rurale dans sa camionnette au milieu des retombées de la disparition économique de sa petite ville, a généré un buzz positif remportant le Lion d’or de Venise et le TIFF People’s Choice Award lors des festivals cinéma de l’automne. Il est depuis devenu un favori dans la course aux principales nominations aux Oscars, y compris le meilleur film et meilleure réalisation.

Le prochain film de Zhao est très différent. Il s’agit du très attendu Eternals, une production de Marvel dont la sortie a été repoussée d’un an à cause de la pandémie de COVID-19.

Chloe Zhao n’est pas la seule à avoir brisé des barrières hier soir. Pour la première fois en 35 ans, une actrice noire, Andra Day, a remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dramatique pour son rôle dans le film de Lee Daniels, Billie Holiday Une Affaire d’Etat. En 1986, Whoopi Goldberg fut la première actrice noire a remporté ce prix pour son rôle dans La Couleur Pourpre.

« [Merci] à l’incroyable, transformatrice et dynamique Billie Holiday, qui vient de me transformer avec ce rôle, avec sa présence et son esprit », a déclaré Day en larmes. « Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à ce projet incroyable. »

Audra Day était en compétition face à Carey Mulligan (Promising Young Woman), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman), Viola Davis (Le Blues de Ma Rainey) et Frances McDormand (Nomadland).

Crédit ©NBC