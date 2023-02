Superman : James Gunn dit qu’il n’a pas viré Henry Cavill

Henry Cavill a été mené en bateau par les anciens patrons de DC selon James Gunn. Il n’a jamais été recasté en Superman.

James Gunn et Peter Safran contre-attaquent les accusations selon lesquelles ils seraient responsables du départ d’Henry Cavill dans le rôle de Superman. Hier, la Team DC a dévoilé ses plans pour les années à venir concernant les films et les séries en préparation. Parmi ces plans, se trouve un film Superman qui avait déjà été annoncé, sans Cavill.

Durant ces annonces, Gunn a expliqué que Cavill n’avait jamais été recasté en tant que Superman, alors que l’acteur avec confirmé son retour en octobre après son apparition dans Black Adam.

« Nous n’avons pas viré Henry. Henry n’a jamais été casté », a déclaré Gunn, selon The Hollywood Reporter. « Pour moi, il s’agit de savoir qui je veux caster en tant que Superman et qui les cinéastes que nous avons veulent caster. Et pour moi, pour cette histoire, ce n’est pas Henry. »

Gunn a affirmé qu’il n’avait rien contre Cavill. « J’aime Henry, je pense que c’est un gars formidable », a-t-il poursuivi. « Je pense qu’il se fait mené en bateau par beaucoup de gens, y compris l’ancien régime de cette entreprise. Mais ce Superman n’est pas Henry, pour un certain nombre de raisons. »

Henry Cavill n’est pas la bonne personne pour cette nouvelle itération de Superman qui se concentrera sur un Clark Kent/ Kal-El plus jeune. Mais Gunn n’a pas réfuté l’idée de travailler avec Cavill à l’avenir : « Nous avons eu une excellente rencontre avec Henry et nous sommes de grands fans et nous avons parlé d’un certain nombre de possibilités passionnantes de travailler ensemble à l’avenir, » déclarait Gunn à la fin de l’année dernière.

Selon Gunn, le nouvel opus de Superman, intitulé Superman : Legacy, marquera « le véritable début du DCU ». Le film, qui devrait sortir en salles le 11 juillet 2025, « se concentrera sur Superman équilibrant son héritage kryptonien avec son éducation humaine ».

