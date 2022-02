Massacre à la Tronçonneuse : Letherface revient dans le trailer du nouveau film

Découvrez la bande-annonce du nouveau film Massacre à la Tronçonneuse, bientôt sur Netflix.

Ce taré de Leatherface est de retour et il est plus violent que jamais. Une bande-annonce pour le nouveau film Massacre à la Tronçonneuse a été dévoilée par Netflix. Il s’agit de la suite du film de Tobe Hooper sorti en 1974 qui voit ici une bande de jeunes faire la grave erreur de venir s’installer dans la ville isolée de Lone Star State dans le but de la gentrifier.

Il ne suffira de pas beaucoup de temps après leur arrivée pour que Leatherface sorte de son trou et commence à terroriser tout le monde. Resté caché pendant près de 50 ans, Leatherface revient terroriser un groupe de jeunes amis idéalistes qui perturbent sans le vouloir son univers protégé dans une petite ville du Texas.

Le casting du film comprend Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Nell Hudson, Jacob Latimore, Olwen Fouéré, Alice Krige et Mark Burnham qui incarne le tueur masqué de la franchise Leatherface.

D’après les personnages de Kim Henkel et Tobe Hooper. Une histoire de Fede Álvarez et Rodo Sayagues. Un scénario de Chris Thomas Devlin.

Réalisé par David Blue Garcia, Massacre à la Tronçonneuse arrive le 18 février sur Netflix.

Massacre à la Tronçonneuse – Bande-annonce VF

Crédit ©Netflix