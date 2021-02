WandaVision : Elizabeth Olsen tease la transition vers Doctor Strange 2

Elizabeth Olsen promet une transition « méritée » entre WandaVision et Doctor Strange 2.

On le sait désormais, la série WandaVision mènera directement vers le second volet de Doctor Strange. La série devrait ainsi mettre en place le film avec Benedict Cumberbatch. La rumeur dit même qu’il fera peut-être une apparition dans WandaVision. Ce qui est certain, c’est que Elizabeth Olsen reprendra son rôle de Wanda dans le film Doctor Strange Into the Multiverse of Madness.

Récemment, Elizabeth Olsen a teasé la transition entre la série et le film et promet que les choses sont méritées : « J’ai signé [pour jouer Wanda] parce que j’aimais le personnage, à cause des comics, et je pensais que l’histoire de L’ère d’Ultron était vraiment puissante et amusante, angoissée et rebelle, et vraiment une histoire honorable à raconter. Maintenant, c’est cette chose complètement nouvelle qu’elle n’a jamais été au début. La transition de WandaVision à Doctor Strange 2, j’ai l’impression que tout est tellement mérité. »

Alors que WandaVision a commencé de manière très innocente, les derniers épisodes indiquent clairement que le château de cartes que Wanda s’est construit va s’effondrer à tout moment. La série a permis à Elizabeth Olsen de montrer des aspects de la personnalité de Wanda qui n’étaient qu’évoqués auparavant, et l’actrice sent qu’elle a une meilleure idée de ce qui motive Wanda plus que jamais.

« [La série] est devenue quelque chose que j’adore vraiment, et à cause de cette série, cela m’a fait aimer ce personnage plus que jamais. Et cela me donne l’impression d’avoir une nouvelle propriété d’elle à cause du temps que j’ai passé à créer cette série. »

L‘épisode 4 a prouvé que la série avait vraiment un but. Si les choses ont commencé doucement, elles prennent vraiment forme et l’histoire décolle et offre des explications. Pour le moment, il semble que c’est bien Wanda qui est à l’origine de ce monde de sitcoms, cependant, elle n’en serait peut-être pas la seule responsable. On attend d’en voir plus.

WandaVision, c’est le vendredi sur Disney+.

Source : Variety / Crédit ©Disney+/Marvel Studios