Matrix 4 : Le vrai titre du film aurait fuité

Le véritable titre de Matrix 4 aurait fuité en ligne et pointerait vers une renaissance de Neo et Trinity.

Il y a peu de temps, un trailer pour les films Warner Bros qui seront diffusés sur HBO Max cette année, dévoilait le logo du prochain film Matrix. Il a alors été supposé que « Matrix » était peut-être simplement le titre du film qui reviendrait aux bases. Cependant, une nouvelle fuite sur le web dévoile ce qui semble être le vrai titre du film de Lana Wachowski.

Une image partagée sur les réseaux sociaux par la maquilleuse Shunika Terry, montre un cadeau d’emballage qu’elle a reçu pour son travail sur le film. Cet emballage révèle que le titre du quatrième film de la franchise Matrix serait Matrix Resurrections, ce qui pourrait offrir quelques indices sur la direction de la suite du film de science-fiction très attendue.

Titles of The #Matrix4 has leaked online by the makeup artist who worked with the cast. The new sequel will bring back at least two dead characters to the Matrix. The Title explains a lot about what we can expect from the movie#MatrixResurrection #Matrix4https://t.co/gRfOTh5XCv pic.twitter.com/St44iPqA5M

— Nerding Reviews (@nerdingreview) January 30, 2021