Batwoman saison 2 : Nouveau costume pour Ryan et des réponses sur Kate (spoilers et promo)

Ryan porte enfin son propre costume dans la saison 2 de Batwoman et des réponses sur Kate commencent à faire surface. Spoilers et promo de l’épisode 4.

Après deux épisodes dans les bottes de Kate, Ryan a enfin porté son propre costume dans Batwoman. Un costume qui est bien mieux adapté pour sa morphologie et qui lui permet de s’affirmer dans son identité. Elle est plus à l’aise, elle a plus confiance en elle et cela lui permet de mieux se battre face à Victor Zsasz (Alex Morf), le célèbre tueur à gage de l’univers de Batman.

Le nouveau look de Batwoman révèle ainsi à Gotham qu’il y a bien une nouvelle Batwoman en ville et qu’elle est Noire. Tout comme Kate a changé son costume pour que la ville sache qu’elle était une femme, le changement apporté par Ryan renforce son identité de femme Noire.

Kate en vie ?

Ailleurs, on en apprend un peu plus sur ce qui s’est passé avec Kate. Alice (Rachel Skarsten) et Sophie (Meagan Tandy) se sont retrouvées face à face avec Safiyah (Shivaani Ghai), la « Reine » de Coryana qui les a kidnappées à la fin de l’épisode de la semaine dernière. Croyant que Safiyah était responsable de la mort apparente de Kate dans le premier épisode de la saison, Alice a tenté (et échoué) de tuer la reine, qui nie son implication dans le tragique accident d’avion de Kate (Ruby Rose). Mais, il s’avère que c’était un mensonge.

Vers la fin de l’heure, Safiyah a révélé qu’elle avait fait sauter l’avion de Kate du ciel, mais Kate n’y était pas parce qu’elle l’avait kidnappée et la retient maintenant captive jusqu’à ce qu’Alice fasse quelque chose pour elle. Mais est-ce qu’Alice devrait croire que Safiyah a réellement Kate ? Après tout, elle lui a déjà menti, rien ne l’empêche de le faire à nouveau. Cependant, elle est possession du collier de Kate, ce qui serait une preuve de sa détention.

La showrunner Caroline Dries a fait de Safiyah la responsable de la disparition de Kate parce qu’elle voulait éviter un terrible trope télévisé. « Je ne voulais pas juste tuer [Kate] parce que je voulais éviter de tomber dans le trope de « bury your gays ». Donc, j’étais dans cette position de ‘ok, si je ne vais pas la tuer, que vais-je faire avec elle ?’ Et donc je voulais vraiment créer un mystère autour de sa disparition, » dit-elle dans une interview avec EW.

Dans le prochain épisode

Alors que Batwoman tente de lutter contre la prolifération de Snake Bite à travers Gotham, une rencontre aléatoire l’oblige à revisiter son passé douloureux. Forte de son nouveau rôle, Ryan Wilder est déterminée à faire en sorte que d’autres comme elle ne passent pas inaperçus. Pendant ce temps, les plus proches de Kate ont une bonne raison de croire qu’elle est toujours en vie, forçant des alliances et des trahisons inattendues.

Batwoman fait une pause la semaine prochaine et reviendra le 14 février.

Batwoman saison 2 – Promo 2×04