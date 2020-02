The Walking Dead saison 10 : Qui ne sortira pas vivant de la grotte ? (Théorie)

Théorie sur la personne qui pourrait ne pas s’en sortir vivante au retour de la saison 10 de The Walking Dead.

La saison 10 de The Walking Dead est actuellement en pause et reviendra dans trois semaines. A la fin de la première partie de la saison, plusieurs personnages se sont fait piéger. Carol (Melissa McBride), Daryl (Norman Reedus), Aaron (Ross Marquand), Jerry (Cooper Andrews), Magna (Nadia Hilker), Connie (Lauren Ridloff) et Kelly (Angel Theory) sont tombés dans une embuscade, entourés par une horde de zombies.

Dans le premier épisode en retour de pause, ils vont tenter de s’échapper mais il serait très étonnant que tout le monde s’en sortent vivant. Le site TVGuide a une théorie sur celle ou celui qui pourrait mourir dans cet épisode. Premièrement, il est quasi certain que Carol, Daryl et Aaron s’en sortent. La série ne va pas tuer ses stars, du moins pas pour l’instant. La liste de victimes potentielles se réduit ainsi à Jerry, Magna, Connie, et Kelly.

Selon TVGuide, la personne qui a le moins de chance de s’en tirer serait Jerry. Selon eux, la série ne va pas tuer Magna à cause de son histoire avec Yumiko parce qu’il y a encore quelque chose à explorer. Evidemment, la série n’a jamais eu peur de briser des couples de cette manière (l’exemple le plus récent est Rosita et Siddiq) mais il est possible que les scénaristes aient des plans pour Magna dans la guerre contre les Whisperers, comme dans les comics.

Concernant Connie, c’est un peu similaire parce que sa relation avec Daryl progresse et il serait dommage qu’elle meurt avant qu’ils le développent vraiment. Sa mort serait frustrante et rendrait son histoire incomplète. Quant à Kelly, la sœur de Connie, c’est moins certain. Sa mort pourrait être le catalyseur de l’histoire de Connie. Elle aurait un impact sur elle et ce deuil la rapprocherait de Daryl qui a vécu le même traumatisme en perdant son frère Merle. Kelly est donc une victime potentielle. Si elle ne meurt pas dans ces circonstances, il est probable qu’elle meurt dans un futur proche.

Pour finir la mort la plus probable serait celle de Jerry qui commence à ne plus trop avoir d’histoire dans la série. Il n’a pas vraiment de relation importante avec les personnages en dehors d’Ezekiel et ce dernier est en train de mourir d’un cancer. Une mort dramatique pourrait être une façon pour lui de partir en héros. Il pourrait aider ses camarades, les sauver mais mourir dans le processus.

Le trailer montre que Jerry est en difficulté, il vit peut-être ses derniers instants dans cette cave. Est-ce que son heure est venu ? Le mid-season premiere répondra à la question.

La saison 10 de The Walking Dead revient le 24 février sur OCS.

The Walking Dead saison 10 – Promo 10×09

Source : TVGuide / Crédit ©AMC