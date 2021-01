The Flash, le film : Début de tournage au mois d’avril ?

Le film The Flash, basé sur Flashpoint, pourrait enfin démarrer son tournage au mois d’avril.

Alors que nous entrons en 2021, il se dit que le film The Flash démarrerait enfin son tournage au mois d’avril. Le projet est en développement depuis des années, mais il semble que le studio avance enfin.

Une flopée de réalisateurs et de scénaristes ont été attachés au film au fil des ans. Cette fois-ci, DC et Warner Bros. font confiance au réalisateur Andry Muschietti (Ça) et à la scénariste de Birds of Prey Christina Hodson. Muschietti a promis que The Flash « vous emmènera là où l’univers DC n’est pas allé auparavant », et les fans de DC ont hâte de voir à quoi il fait référence.

Selon des sources proches du film Flash, la production devrait commencer en avril 2021. On pensait que la production débuterait en mars, mais il semble que Warner Bros. retarde un peu les choses avant de démarrer dans les studios de Leavesden en Angleterre. La crise sanitaire actuelle fait toujours rage et certaines régions d’Angleterre subissent un nouveau confinement.

Ezra Miller, Billy Crudup, Ben Affleck et Michael Keaton sont tous à l’affiche du film. Ray Fisher devait également reprendra son rôle de Cyborg pour le film, mais il semble que l’acteur ait fini de travailler avec le président de DC Films, Walter Hamada. On ne sait pas si le studio remplacera l’acteur de Cyborg ou s’il sera complètement exclu du film.

The Flash s’inspirera de l’arc des comics The Flashpoint Paradox, qui voit le Speedster voyager dans le temps pour sauver sa mère. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu, ce qui modifie la timeline. Le film devrait tirer avantage du multiverse et ouvrir les horizons du DCEU.

The Flash est toujours prévu pour une sortie le 4 novembre 2022.

Source : Backstage / Crédit ©Warner Bros