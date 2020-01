Spider-Man 3 : Le tournage l’été prochain repousse Uncharted avec Tom Holland

Le tournage du prochain Spider-Man aura lieu durant l’été 2020, ce qui repousse Uncharted et lui fait perdre son réalisateur.

La suite des aventures de Spider-Man se préparent à se tourner cet été. Si c’est une bonne nouvelle pour les fans de Peter Parker, c’en est une mauvaise pour ceux de Nathan Drake. En effet, l’emploi du temps de Tom Holland contraint Sony a repoussé le film Uncharted pour permettre à Holland de filmer Spider-Man.

Cela pousse ainsi Travis Knight à devoir abandonner la réalisation d’Uncharted. Le film, qui a du mal à se monter, perd à nouveau un réalisateur. Cependant, Holland et Mark Wahlberg restent attachés au projet.

Sony doit donc partir à la recherche d’un nouveau réalisateur et devrait trouver une nouvelle date de sortie pour Uncharted.

Après avoir failli quitter Marvel pour de bon et revenir pleinement chez Sony, Spider-Man reste dans le MCU et reviendra donc pour un troisième volet. C’est une bonne nouvelle étant donné la façon dont Spider-Man Far From Home se termine.

On attend d’avoir plus d’information sur Spider-Man 3 ainsi que sur le sort d’Uncharted.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel/Sony