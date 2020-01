Grey’s Anatomy saison 16 : Sarah Rafferty rejoint la série (photos)

L’actrice de Suits Sarah Rafferty rejoint la saison 16 de Grey’s Anatomy dans un rôle récurent.

La saison 16 de Grey’s Anatomy vient de recruter Sarah Rafferty pour un arc de plusieurs épisodes. L’actrice de Suits jouera Suzanne, une patiente qui se rend au Grey Sloan Memorial pour une opération de routine mais qui finit par développer quelques complications. Bailey et DeLuca seront les chirurgiens qui la traite.

Sarah Rafferty fera sa première apparition dans l’épisode du 30 janvier intitulé A Hard Pill to Swallow. Des photos de cet épisode sont à découvrir ci-dessous. On peut voir Suzanne ainsi que Bailey et DeLuca.

Quand Grey’s Anatomy reviendra le 23 janvier, la série médicale de ABC sera en binôme avec Station 19 ce qui facilitera les crossovers entre les deux séries. Attendez-vous aussi à des épisodes plus matures puisque la série change de casse horaire et revient à 21h.

En France, la saison 16 sera diffusée courant 2020 sur TF1.

Source : TVLine / Crédit ©ABC